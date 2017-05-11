Полиция разыскивает пропавшую под Петербургом 16-летнюю девушку

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Санкт-Петербург, 11 мая. Полиция Петербурга обращается к гражданам за содействием в поиске 16-летней девушки, пропавшей в пригороде северной столицы.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, подросток пропала три дня назад – девушка ушла из дома в 11 утра в понедельник 8 мая. До настоящего времени не выходила на связь, ее местоположение неизвестно.

Приметы: на вид 16 лет, рост средний (160–174 см), лицо овальное европейского типа, Была одета в куртку и джинсы темного цвета, ботинки желто-черного цвета. При себе имела: рюкзак черного цвета. Особые приметы: шрам на левом боку после операции на почках (около 15 см).