Темнокожие студенты освистали министра образования США

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Флорида, 10 мая. Студенты университета Бетьюн-Кукман, в котором большинство учащихся темнокожие, освистали главу министерства образования США Бетси Девос во время ее традиционного выступления.

Инцидент произошел в среду, 10 мая. Девос приехала в вуз, чтобы выступить на торжественной церемонии вручения дипломов о высшем образовании. Присутствие министра вызвало негодование со стороны учащихся, поскольку она и вся администрация президента Дональда Трампа высказывались о так называемых «исторически черных колледжах и университетах».

На видео, опубликованном в Сети, хорошо видно, как студенты освистывают Девос и выкрикивают слова на протяжении всей ее речи. Некоторые из них даже повернулись спиной к министру.

Некоторые руководители университета встали, чтобы поддержать Бетси Девос. Президент Бетьюн-Кукман Эдисон Джексон сделал замечание дебоширам. Он пригрозил остановить церемонию и отправить всем выпускникам дипломы по почте, передает «Лента.Ru».

В ходе своей речи министр осудила «пугающую поляризацию в США». Она также призвала студентов хорошо относиться к другим людям.