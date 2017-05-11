Опасаясь терактов: США хотят запретить провоз ноутбуков на авиарейсах из Европы

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Запретить проносить ноутбуки в салоны авиалайнеров, которые совершают перелеты из некоторых стран Европы в США, хотят в администрации американского президента Дональда Трампа. Во всяком случае, о том, что такая возможность рассматривается, сообщили информационному агентству Рейтер источники, знакомые с ситуацией.

В частности, такие меры ограничения могут коснуться таких авиаперевозчиков как United Airlines, Delta Air и American Airlines. Рейтер заявляет о том, что вскоре с официальной информацией об ограничениях во время перелетов из Европы в Америку может объявить министерство внутренней безопасности (DHS). При этом точная дата агентством не называется. Нет у СМИ и информации о том, каких конкретно стран может коснуться этот запрет.

Ранее, правда, была озвучена информация о том, что в США хотят ввести запрет на провоз электроники на авиарейсах, следующих из Великобритании.

«Мы продолжаем оценивать обстановку в связи с возможными угрозами и обсуждать возможные угрозы с представителями авиакомпаний и другими заинтересованными сторонами», — сказал глава министерства внутренней безопасности (DHS). Джон Келли.

А официальный представитель ведомства Дейв Лапан заявил, что окончательное решение «еще не принято».

Похожие ограничения уже приняты на авиарейсах, которые следуют в США из аэропортов на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Пассажирам этих бортов запрещено проносить с собой электронику крупнее сотовых телефонов и смартфонов (за исключением медицинских устройств). Этот запрет вступил в силу 25 марта.

Позже Великобритания объявила о введении аналогичного ограничения в самолетах, следующих в Британию из Турции, Ливана, Иордании, Египта, Туниса и Саудовской Аравии. Глава МВД Великобритании Эмбер Радд не исключила, что запрет на провоз электронных устройств на борту самолетов из ряда стран Африки и Ближнего Востока может в будущем распространиться и на рейсы из других стран.

Известно, что пока эти ограничения никак не повлияли на показатели пассажирского трафика в США и Великобритании. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), объем мировых пассажирских авиаперевозок в марте ускорил рост в годовом выражении до 6,8% с 4,8% в феврале.

А вот пассажиропоток на рейсах из США уменьшился после введения подобного ограничения. Об этом, например, сообщил директор базирующейся в Дубае авиакомпании Emirates Тьерри Антинори. Правда, при этом он не привел каких-либо точных данных.

Ряд авиакомпаний в связи с введением этого ограничения предложили новую услугу для пассажиров бизнес- и премиум-классов. Теперь на борту электронные устройства выдаются в аренду. Перед входом в салон сотрудники авиакомпании собирают устройства для хранения в грузовом отсеке, а взамен, по просьбе пассажира выдают проверенное, принадлежащее авиакомпании.

Запрет на пронос в салон крупной электроники введен на неопределенный срок. Американское ограничение связано с террористической угрозой.

Так американские разведывательные и правоохранительные службы сообщили о том, что террористические организации, в том числе и группировка «Исламское государство»*, придумали новый метод размещения в электронных устройствах взрывчатки, которую могут не засечь используемые в аэропортах приборы для сканирования.

Телеканал CNN сообщал о том, что экстремисты заполучили используемое в аэропортах оборудование, чтобы на нем проверить, можно ли спрятать взрывчатку в ноутбуках и других электронных устройствах. Зачастую взрывчатка устанавливается на место аккумулятора. При этом она маскируется так, что электронному устройству хватает зарядки, чтобы пройти проверку во включенном состоянии.

ФБР США провело тестирование и выяснило, что террористы могут преобразовывать гаджеты подобным образом без специального оборудования.

По последним данным американской разведки, основной целью для террористов являются коммерческие рейсы.

«Разведка показывает, что основной целью террористических групп остается коммерческая авиация, включая контрабанду взрывных устройств в электронике», — сообщает министерство внутренней безопасности США

Именно эти разведданные существенно повлияли на решение администрации президента США Дональда Трампа о запрете проносить электронику на борт самолетов.

* Организация запрещена на территории РФ.