Следователи проверят информацию об избиении детей в яслях Омска

В закладки

Скопировать

Омск, 11 мая. Сообщения об избиении малышей в яслях Омска стало поводом для проверки, которую организует прокуратура и региональное управление СК РФ. Подробный рассказ с призывом о помощи разместила в социальных сетях мама ребенка, которая утверждает, что многие дети в ясельной группе «Гномики» одного из детсадов Омска подвергаются жестоким нападкам со стороны няни.

И еще одна опубликованная в соцсетях информация будет проверена следователями. Пользователи из Омска пишут, что игра детей на батуте чуть не закончилась трагедией. Ветер перевернул аттракцион и вынес его на дорогу. В этот момент на нем находились пятеро ребят. Никто при этом не пострадал, но жители просят поднять вопрос безопасности работы таких развлекательных площадках.