Допинг-контроль появится в смешанных единоборствах в России

В закладки

Скопировать

Москва, 11 мая. В ближайшей перспективе допинг-контроль станет неотъемлемой частью всех профессиональных соревнованиях по смешанным единоборствам в Российской Федерации.

Отметим, что с будущего года допинг-контроль станет обязательным во всех профессиональных мероприятиях по смешанным единоборствам в России. По словам представителей Федерации ММА России и ведущих российских промоушенов, такой шаг действительно оправдан.

Как отметил вице-президент Союза ММА России Борис Бурзиев, нельзя закрывать глаза на эту проблему и делать вид, что ее в MMA нет. Он добавил, что в любительских боях запрещенные вещества не очень распространены, по-другому обстоит дело в спорте на профессиональном уровне, пишет газета «Известия».

«Знаю, что в некоторых крупных российских промоушенах начали исследовать своих спортсменов на запрещенные препараты. Более того, уже есть первые бойцы, в крови которых они обнаружены, но к ним пока применены меры предупредительного характера», — отметил эксперт.

Бурзиев считает, что антидопинговая борьба началась бы намного раньше, если бы данный вид спорта был представлен на Олимпийских играх.