Кабмин РФ решил не ужесточать наказания для самогонщиков

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Москва, 11 мая. Правительство России отклонило депутатский законопроект, который серьезно ужесточал наказание для самогонщиков.

В частности парламентарии предлагали ввести уголовную ответственность за производство, хранение и сбыт алкогольной продукции домашнего происхождения. Так депутаты Сысоев и Брыкин посчитали, что самогонщиков можно сажать в тюрьму до 12 лет.

Однако в Кабмине РФ не согласились, решив, что «размеры наказания представляются чрезмерными, поскольку сопоставимы с ответственностью, предусмотренной за умышленные преступления против жизни и здоровья».

«Идея неплоха, ужесточение наказания лишним не будет. Другое дело, что тут нужен дифференцированный подход», — заявил LIFE директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.