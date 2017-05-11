Пенсионерка погибла, пытаясь спасти приемных подростков из огня в Красноярском крае

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Красноярск, 11 мая. Утром в четверг при пожаре в поселке Балахта Красноярского края погибла пенсионерка и двое ее несовершеннолетних приемных сыновей. Женщина попыталась спасти ребят, но выбраться из пылающего дома не смогла.

Как стало известно ФАН, тела 64-летней хозяйки дома и ее 13-летнего и 17-летнего приемных сыновей нашли после разбора потушенного дома.

По предварительным данным, около трех часов ночи 69-летний супруг погибшей проснулся от запаха дыма. Двухэтажный дом почти полностью был охвачен огнем. Мужчина разбил окно, выбрался на улицу и разбудил супругу, спавшую в летней кухне.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ, мужчина с пришедшим к нему на помощь соседом пытались проникнуть в спальню, где спали приемные дети, через окно. Женщина же забежала в дом, но выйти обратно уже не смогла.

По данным СК РФ, очаг возгорания был расположен на крыше котельной.

По факту ЧП проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.