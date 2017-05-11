Россияне в проблемах со здоровьем винят стресс и работу

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Москва, 11 мая. Россияне назвали главные причины проблем со здоровьем. В своем плохом самочувствии они чаще всего винят стрессовые ситуации и напряженную работу. Таковы данные опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), результаты которого публикует сегодня РИА Новости.

Работу и стресс обвинили более трети респондентов, ровно столько же считают, что на возникновении проблем со здоровьем сказывается нехватка денег на профилактику и медикаменты. Чуть меньшее число опрошенных причины видят в неудовлетворительной экологической ситуации.

Склонные к самокритике россияне признавались, что сильнейшее влияние на здоровье оказывают вредные привычки и нежелание заниматься спортом. Также среди вариантов назывался огромный груз неразрешенных проблем и отсутствие возможности отдохнуть.