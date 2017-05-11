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Экономика
Эксперты выяснили, почему бюджет РФ недополучил миллиарды от продажи нефти

Эксперты выяснили, почему бюджет РФ недополучил миллиарды от продажи нефти

8:35  11 Мая 2017
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Эксперты выяснили, почему бюджет РФ недополучил миллиарды от продажи нефти

Москва, 11 мая. Бюджет в апреле недополучил 46 млрд рублей. По признанию Минфина, это произошло из-за снижения объема экспорта углеводородов. Эксперты же считают, что экспорт нефти в апреле был рекордным, а казна недосчиталась денег из-за укрепления рубля, а не из-за динамики экспорта.  

Федеральный бюджет в апреле 2017 года получил сверх бюджетного плана доходов от продажи нефти и газа 18,5 млрд рублей. Минфин рассчитывал получить 64,5 млрд рублей. Оценочные и фактически полученные доходы разошлись на 46 млрд рублей. В Минфине отклонение объяснили тем, «что фактический объем экспорта газа и нефтепродуктов в апреле оказался существенно ниже прогнозных оценок».

Эксперты, опрошенные «Известиями», уверены, что дело не в объемах экспорта, а в курсе рубля. Бюджет рублевый, а нефть торгуется в долларах. В частности, по словам начальника отдела операций на валютных рынках Росевробанка Романа Фролова, «было несоответствие между падением цены на нефть и сильной национальной валютой».

#нефть #минфин
Олеся Волкова
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