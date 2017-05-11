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Политика
Посол РФ в Китае назвал вероятные темы переговоров Путина и Си Цзиньпина

Посол РФ в Китае назвал вероятные темы переговоров Путина и Си Цзиньпина

8:44  11 Мая 2017
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Посол РФ в Китае назвал вероятные темы переговоров Путина и Си Цзиньпина

Пекин, 11 мая. Российский посол в Китае Андрей Денисов считает, что ситуация вокруг Корейского полуострова, возможно, станет одной из тем обсуждения главы российского государства Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

По его словам, данную тему могут затронуть лидеры России и Китая. Впрочем, он не смог ответить однозначно, добавив, что они традиционно обсуждают важные и актуальные мировые проблемы.

Денисов также отметил, что мнения Пекина и Москвы по ситуации вокруг Корейского полуострова почти совпадают.

Напомним, в китайской столице в воскресенье стартует форум высокого уровня по международному сотрудничеству в ходе стратегии «Один пояс, один путь». Участие в мероприятии подтвердили главы и премьеры 28 стран. 

#путин #си цзиньпин #россия #китай
Алексей Громов
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