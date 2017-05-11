Производители ЕАЭС получат одинаковые условия для участия в госзакупках

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Москва, 11 мая. Государства, входящие в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС), должны будут предоставлять одинаковые условия всем производителям союза при госзакупках.

Как пишут «Известия», с такой рекомендацией к правительствам стран-участников ЕАЭС выступила Евразийская экономическая комиссия. Как отмечается в сообщении, рекомендации, прежде всего, касаются легкой промышленности.

То есть, в теории производители пряжи, тканей, текстиля, ковров, одежды и обуви получат равный доступ на рынки стран государств. Сейчас же, по понятным причинам, при государственных закупках предпочтение отдается «своим».

Кроме того, комиссия также рекомендовала ввести в обиход такое понятие, как «товар Евразийского экономического союза». Это, по версии авторов идей, устранит неравные конкурентные преимущества.