Хакеров из КНДР обвинили в многомиллионных кражах

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Пхеньян, 11 мая. Американские специалисты обвинили хакеров из КНДР в проведении серии атак ради кражи денег из банков более чем 30 стран в период между 2015 и 2017 годом.

Как сообщает телеканал NHK со ссылкой на американскую компанию Symantec, специализирующуюся на компьютерной безопасности, хакерская программа на одном из этапов поразила большую часть компьютерной системы Центрального банка Бангладеш. На Филиппины злоумышленники перевели 81 млн долларов. Согласно заявлению компании, были и другие атаки.

Эксперты Symantec заявили, что преступники использовали при составлении своей программы те же идентификационные коды, что применялись при взломе компьютеров компании Sony Pictures Entertainment в 2014 году. Тогда было выдвинуто предположение, что атаку провели хакеры из Северной Кореи в отместку за выпущенный компанией сатирический фильм о лидере КНДР.