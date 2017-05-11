Тарпищев объяснил, почему не надо делать трагедии из поражения Шараповой в Мадриде

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Москва, 11 мая. На прошлой неделе в Испании начался турнир WTA, в котором также принимала участие отбывшая дисквалификацию российская теннисистка Мария Шарапова. Правда, во втором круге турнира бывшая первая ракетка мира вылетела, проиграв канадке Эжени Бушар.

По словам главы Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, ничего страшного не случилось, и призвал поклонников спортсменки и тенниса успокоиться и не раздувать из мухи слона.

Президент ФТР отметил, что в проигрыше Шараповой от Бушар нет ничего страшного — это не трагедия, поскольку нет принципиальной составляющей в противостоянии этих спортсменок.

«Если Бушар имеет что-либо против Марии, это ее личные проблемы, я не хочу это обсуждать. Более того, я бы отметил, что, несмотря на поражение, я вижу положительную динамику в выступлениях Шараповой», — подчеркнул он.

Тарпищев призвал не ждать от 30-летней Шараповой молниеносных результатов, потому что она пропустила больше 12 месяцев и сейчас только втягивается, пишет газета «Известия».