Донбасс: глава ЛНР поздравил Захарченко с годовщиной референдума

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Луганск, 11 мая. Государственный праздник, посвященный годовщине референдума, отмечает сегодня ДНР. В честь этого всех жителей республики и ее главу Александра Захарченко поздравил его коллега из ЛНР Игорь Плотницкий. Соответствующее обращение размещено на официальном сайте луганского лидера.

«Минувшие три года вобрали в себя напряжение борьбы за право на самоопределение. Это были годы героического противостояния вооруженной агрессии, мирного строительства независимого государства, годы, полные тяжелейших испытаний, тревог и надежд», — говорится в сообщении.

11 мая в ДНР отмечается День республики. Ровно три года назад был проведен референдум о самоопределении региона. Более 75% жителей пришли в тот день на участки для голосования, почти 90% из них сказали «да» суверенитету. Плотницкий уверен, что этот день вошел в историю «как символ сплоченности и единства народа».