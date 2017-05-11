Астронавт Базз Олдрин призвал NASA покинуть МКС

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Вашингтон, 11 мая. Астронавт Базз Олдрин, который вместе с Армстронгом в 1969 году совершал высадку на Луну, призвал NASA покинуть Международную космическую станцию.

Как сообщает «Газета.ru», по мнению пенсионера американской космонавтики, участие США в орбитальных программах и использование МКС отдаляют Штаты от покорения Марса.

По мнению Олдрина, орбитальные миссии следует отдать в руки частных компаний, которые могут развивать свои комплексы, координируя работу с Китаем, который хочет с 2022 года начать эксплуатацию собственной орбитальной станции.

США в это время должны заняться колонизацией Луны, где в свою очередь будут отработаны программы по покорению Марса. Как считает Базз Олдрин, первая экспедиция к красной планете может быть отправлена в начале 2030-х годов.