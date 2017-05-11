Второе за день землетрясение произошло на северо-западе Китая

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Пекин, 11 мая. В уезде Ташкурган Синьцзян-Уйгурского автономного района в северо-западной части Китая произошло землетрясение магнитудой 4,5. Об этом сообщает сейсмологический центр КНР.

Подземные толчки зафиксированы в 12.03 по местному времени (07.03 мск). Эпицентр землетрясения залегал на глубине 6 км. О новых жертвах и разрушениях не сообщается.

Напомним, сегодня в 06.00 по местному времени (01.00 мск) на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района в северо-западной части Китая произошло землетрясение магнитудой 5,5. По данным издания Газета.ru, в результате первого землетрясения погибли 8 человек, разрушено не менее 180 зданий.