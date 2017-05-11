Стало известно, почему назначение Королькевича в биатлонную сборную может не состояться

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Москва, 11 мая. Женская сборная России по биатлону по сегодняшний день остается без старшего тренера, поскольку Союз биатлонистов России не может найти денежные средства.

Напомним, в СБР было принято решение о возвращении на эту должность Владимира Королькевича, который работал с российскими биатлонистками два года назад.

По данным газеты «Известия», все банально просто: контракт с 64-летним специалистом не могут заключить из-за отсутствия финансов. А в Олимпийском комитете России решили не оплачивать контракт тренера, хотя традиционно оплата труда иностранного тренера ложится на плечи ОКР.

Как отметил почетный президент ОКР Леонид Тягачев, у комитета сейчас нет денежных средств для оплаты контракта иностранного специалиста, как это было в период подготовки к сочинским Играм в 2014 году.

Впрочем, беспокоиться не стоит, отметил он, поскольку в России с национальными командами должны работать отечественные специалисты.