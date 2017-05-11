Археологи нашли гробницы-катакомбы времен Древнего Египта

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Каир, 11 мая. Группа археологов из Каирского университета в ходе экспедиции в провинции Эль-Минья обнаружила гробницы-катакомбы времен Древнего Египта.

Как передает ТАСС, гробница представляет собой огромный лабиринт, состоящий из многих подземных ходов, залов, потаенных комнат и отсеков. По мнению исследователей, данная находка носит беспрецедентный характер.

По словам ректора вуза, подобных открытий на территории страны не было уже на протяжении последних ста лет. В гигантской гробнице времен Древнего Египта археологи обнаружили уникальные исторические артефакты.

Это, как считают ученые, позволит пролить свет на неизвестные до сегодняшнего дня некоторые факты из жизни египтян. Так, исследователи только на первом этапе раскопок обнаружили 12 хорошо сохранившихся мумий.