Эксперты рассказали о перспективах переговоров Путина и Аббаса

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Москва, 11 мая. Разрешить палестино-израильский конфликт, которому уже много десятков лет, можно только общими усилиями. И влияние Москвы на исход противостояния сложно переоценить, как бы ни пытались ее «отодвинуть». Так считает профессор дипломатической академии МИД РФ, доктор исторических наук Александр Вавилов.

«Палестино-израильский конфликт отравляет политическую атмосферу в регионе уже 70 лет, на него нельзя закрыть глаза. Без России урегулировать этот конфликт не получится, попытки «отодвинуть» Москву ни к чему хорошему не приведут», — цитирует его RT.

О ситуации на Ближнем Востоке будут сегодня говорить президент России Владимир Путин и глава частично признанного государства Палестина Махмуд Аббас, встреча которых состоится в Сочи. В начале мая палестинский лидер нанес визит в Вашингтон и провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом, во время которых тоже была затронута тема конфликта.

Российские эксперты видят единственный вариант решения проблемы — разделение Иерусалима на израильскую и мусульманскую части. И кроме этого, пожалуй, самая важная часть — враждующие стороны нужно усадить за стол переговоров. И Москва могла бы вполне успешно справиться с ролью посредника в этом вопросе.