Обвиняемые в подготовке терактов девушки предстанут перед судом в Лондоне

В закладки

Скопировать

Лондон, 11 мая. В Великобритании трем молодым девушкам были предъявлены обвинения в подготовке террористического акта и сговоре с целью страшных преступлений. Об этом сообщает пресс-служба правоохранительных органов Лондона.

Стоит отметить, что трех женщин арестовали еще в конце прошлого месяца. Перед судом они предстанут в четверг, 11 мая, сообщает Газета.Ru.

Напомним, 1 мая лондонская полиция задержала трех 19-летних девушек по подозрению в подготовке террористического акта. Сообщалось, что они готовили не менее двух терактов в столице Великобритании.