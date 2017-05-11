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Обвиняемые в подготовке терактов девушки предстанут перед судом в Лондоне

Обвиняемые в подготовке терактов девушки предстанут перед судом в Лондоне

7:56  11 Мая 2017
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Обвиняемые в подготовке терактов девушки предстанут перед судом в Лондоне

Лондон, 11 мая. В Великобритании трем молодым девушкам были предъявлены обвинения в подготовке террористического акта и сговоре с целью страшных преступлений. Об этом сообщает пресс-служба правоохранительных органов Лондона.

Стоит отметить, что трех женщин арестовали еще в конце прошлого месяца. Перед судом они предстанут в четверг, 11 мая, сообщает Газета.Ru

Напомним, 1 мая лондонская полиция задержала трех 19-летних девушек по подозрению в подготовке террористического акта. Сообщалось, что они готовили не менее двух терактов в столице Великобритании. 

#великобритания #суд #теракт #полиция #лондон
Дана Балан
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