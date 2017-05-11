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Общество
Матвиенко рассказала о будущем ювенальной юстиции в России

Матвиенко рассказала о будущем ювенальной юстиции в России

7:49  11 Мая 2017
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Матвиенко рассказала о будущем ювенальной юстиции в России

Москва, 11 мая. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не будет «разгула ювенальной юстиции» и назвала изъятие детей из семьи крайней мерой. Об этом сообщает газета «Аргументы недели».

«Никакого разгула ювенальной юстиции в нашей стране не было, нет и  — заявляю со всей ответственностью  — не будет, — отметила Матвиенко. — Крепкая, дружная семья, в которой родители и дети не разобщены, а любят друг друга, доверяют друг другу,  — одна из основополагающих ценностей российской культуры».

Сенатор назвала вмешательство государства в дела семьи и изъятие детей крайней мерой. К ней органы опеки прибегают только в тех случаях, когда пребывание в родной семье для ребенка становится опасным.

#россия
Алексей Громов
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