Донбасс: ВСУ в течение суток 6 раз обстреляли территорию ЛНР

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Луганск (ЛНР), 11 мая. На протяжении последних суток киевские силовики вновь обстреливали территорию Луганской народной республики, таким образом шесть раз нарушив «режим тишины».

По данным из Народной милиции ЛНР, ВСУ открывали огонь в направлении населенных пунктов республики: Калиновка, Фрунзе, Красный Яр, Калиново, Сокольники и Желобок. К счастью, в результате обстрелов раненых и погибших среди мирного населения и личного состава нет.

По уточненным данным, киевские силовики при обстрелах территории Луганской народной республики применяли стрелковое оружие и вооружение БМП, минометы 82 и 120 мм, а также станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.