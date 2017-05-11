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Политика
Названы пять вероятных кандидатов на должность главы ФБР

Названы пять вероятных кандидатов на должность главы ФБР

7:44  11 Мая 2017
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Названы пять вероятных кандидатов на должность главы ФБР

Вашингтон, 11 мая. Американские СМИ назвали пятерых вероятных кандидатов на пост главы Федерального бюро расследований (FBI) страны. Об этом сегодня сообщает телеканал Fox News.

По информации телеканала, на место Джеймса Коми будут претендовать губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, бывший руководитель управления полиции Нью-Йорка Рэймонд Келли. 

Названы пять вероятных кандидатов на должность главы ФБР

Кроме того, в списке телеканала значатся экс-начальник администрации транспортной безопасности Джон Пистоле, конгрессмен от штата Южная Каролина Трей Гоуди и заместитель генерального прокурора по вопросам национальной безопасности Кеннет Вайнштейн, сообщает Газета.Ru

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп отправил в отставку главу ФБР Коми за «неэффективность». 

 

#сша #трамп #фбр #коми
Дана Балан
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