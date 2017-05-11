Был уволен: СБУ открестилась от сотрудника, следившего за Шереметом в ночь убийства

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Служба безопасности Украины заявила о том, что ее сотрудник, который был замечен на видеозаписях с камер наблюдения в ночь перед убийством журналиста Павла Шеремета, был уволен из спецслужбы в 2014 году.

Предполагаемый сотрудник украинской спецслужбы Игорь Устименко попал в объектив камер наружного наблюдения возле дома журналиста Павла Шеремета в Киеве в ночь его убийства 20 июля 2016 года. Об этом стало известно из обнародованного документального фильма журналистов украинского проекта «Следствие.Инфо» и международной сети Organized Crime and Corruption Reporting Project.

В списках не значится

После публикации журналистского расследования пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская написала на своей странице в Facebook опровержение версии фильма.

«Сообщаем, что Устименко Игорь Андреевич был уволен из СБ Украины 29 апреля 2014 года. Если бы журналисты обратились к нам с запросом о господине Устименко не после выхода программы в эфир, а до него, возможно, не было бы, о чем говорить», — говорится в сообщении.

Представитель украинской спецслужбы также напомнила, что уголовное производство по факту убийства Павла Шеремета расследуется национальной полицией.

Напомним, что Шеремет погиб в Киеве в результате подрыва автомобиля. Журналист около десяти лет проработал на российском телевидении, в том числе на Первом канале. После переезда в Киев, сотрудничал с интернет-изданием «Украинская правда», а также работал на «Радио Вести».

Ведется расследование

По версии следствия, убийство журналиста — месть за профессиональную деятельность. По факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

Несмотря на то, что журналисты «Украинской правды» заявляли, что спецслужба Украины вела слежку за журналистом, в правоохранительных органах эту информацию не подтвердили.

По данным экспертизы в автомобиле Шеремета сработало самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия.

«По результатам проведенных экспериментов следователи пришли к выводам, что в автомобиле имел место взрыв самодельного взрывного устройства осколочно-фугасного действия с электрическим способом приведения в действия, взрывное устройство было изготовлено самодельным способом», — сообщил начальник главного следственного управления Нацполиции Украины Александр Вакуленко

Преступления против журналистов на Украине

С начала 2014 года, сообщают украинские СМИ, в стране погибли 16 журналистов. Олесь Бузина, в том числе сотрудничавший с российским сайтом «РИА Новости», был застрелен у своего дома в Киеве. Журналиста газеты Sportanalytic Игоря Костенко убили в ходе протестов на площади Независимости в Киеве.Также в столице Украины был жестоко избит и застрелен репортер газеты «Вести» Вячеслав Веремий.

Освещая военные события на востоке Украины погибли фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Андрей Стенин, фотокорреспондент газеты «Сегодня» Сергей Николаев, а также сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин.

На совещании ОБСЕ по правам человека в Варшаве российская делегация призвала Киев провести объективное расследование гибели российских журналистов на Украине.

«Мы решительно осуждаем любые преступления против журналистов, и особенно убийства, призываем государства-участники ОБСЕ провести объективное расследование этих преступлений. Наш призыв в первую очередь адресован Украине, правоохранительные органы которой до сих пор не представили результаты расследования убийств в 2014 году Андрея Стенина, Антона Волошина, Игоря Корнелюка и Анатолия Кляна», — заявил представитель Минкомсвязи Дмитрий Буневич.

Он подчеркнул, что «на фоне такого демонстративного безразличия и попустительства со стороны киевских властей в поиске и наказании виновных в гибели российских журналистов неубедительно звучат слова президента Петра Порошенко о том, что убийство россиянина Павла Шеремета не останется безнаказанным».

О том, что на Украине против журналистов развернулась настоящая «кровавая бойня» заявило американское издание Foreign Policy. В материале также отмечается, что неадекватная реакция украинских властей на это говорит о нежелании и неспособности реально противостоять угрозам в адрес СМИ. Издание прямо обвиняет официальный Киев в том, что «есть все основания полагать, что украинское правительство является не последним участником этой травли».

«Зная печальный рекорд Украины по расследованию насилия в отношении журналистов, украинский президент Петр Порошенко быстро объявил, что к расследованию подключатся американские следователи из ФБР. Но спустя более месяца расследование либо застопорилось, либо никогда не было первостепенным для властей – на сегодняшний день никаких арестов не было произведено, равно как и не было объявлено, что в деле появились подозреваемые», — пишет Ян Бейтсон о расследовании убийства Павла Шеремета.

Всего, по данным Института массовой информации в Киеве, за 2016 год против журналистов было совершено более 110 преступлений.