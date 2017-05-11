Власти Сахалина пообещали проложить дороги к «дальневосточным гектарам»

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Южно-Сахалинск, 11 мая. Власти Сахалина обещают со своей стороны сделать все для обеспечения необходимой инфраструктурой земельных участков по закону о дальневосточных гектарах. Муниципалитеты подготовят проекты для строительства дорог. Кроме того, будут проложены линии электропередач. С деньгами на эти цели собирается помочь краевой бюджет. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе сахалинского правительства.

«Без дорог и электричества люди, которые получили землю в рамках законодательства о дальневосточном гектаре, не смогут в полной мере ее использовать», — сказал глава Сахалинской области Олег Кожемяко.

На сегодняшний день подано свыше 10 тысяч заявок на получение «дальневосточного гектара». Более 3 тысяч договоров уже заключено.