Си Цзиньпин посетит Россию в начале июля

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Пекин, 11 мая. Глава Китая Си Цзиньпин в начале июля прибудет в Россию с официальным визитом. Об этом сообщил журналистам посол РФ в КНР Андрей Денисов.

Дипломат отметил, что первая в 2017 году встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина состоится на форуме «Один пояс, один путь», который пройдет 14 и 15 мая в Пекине. А в июле глава Китая посетит РФ с официальным визитом.

«Затем диалог, видимо, продолжится в начале июля во время ожидающегося планируемого визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию», — сказал Андрей Денисов.

По словам дипломата, общение двух лидеров также может продолжиться на саммите БРИКС в городе Сямэнь в сентябре этого года и на саммите организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет во Вьетнаме.