Итальянский сенатор: В ближайшее время санкции против России будут отменены

В закладки

Скопировать

Москва, 11 мая. Итальянский сенатор, представляющий партию «Вперед Италия» Бартоломео Амидеи выразил уверенность в том, что санкции против России в ближайшее время будут сняты.

«Я не сомневаюсь, что в ближайшее время санкции против России будут отменены. Я оптимист и ожидаю, что отношения между Россией, ЕС и США пойдут в гору», — заявил политик в интервью «Известиям».

Как напомнил Амидеи, его партия, возглавляемая Сильвио Берлускони, всегда заявляла о том, что все ограничения против Москвы носят контрпродуктивный характер, и должны быть отменены.

По мнению политика, санкции принесли не только экономический ущерб, но и осложнили сотрудничество в политической сфере, а также негативно сказываются на развитии социально-культурных отношений между Россией и ЕС.