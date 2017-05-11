Полузащитник Зуев рассказал, кто внес главный вклад в чемпионство «Спартака»

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Самара, 11 мая. Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Александр Зуев поздравил игроков московского «Спартака» с первым за последние 16 лет чемпионством и рассказал, кто, по его мнению, главный творец побед в стане красно-белых.

20-летний хавбек отметил, что не сильно сожалеет о том, что в тот исторический момент его не было в рядах «Спартака», поскольку он также внес свою лепту в чемпионство, хоть и самую малую.

«Я был в составе команды, а отправившись в аренду в «Крылья», всегда переживал за ребят и поддерживал их. Думаю, позже мы еще соберемся все вместе и отметим это событие», — цитирует газета «Известия» футболиста.

Зуев считает, что наставник коллектива Массимо Каррера, впрочем, как и вся команда, внесли огромный вклад в победу. Кроме того, полузащитник отметил Промеса, Реброва, Глушакова и Зобнина, которые также отличились со знаком плюс.

Однако тренерский штаб стоит особняком, добавил спортсмен.