Эксперты рассказали, от чего разряжается iPhone

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Москва, 11 мая. Эксперты назвали несколько причин, которые ускоряют разрядку iPhone.

По данным специалистам, на расход электроэнергии влияют установленные на смартфон приложения, подключение к электронике и погодные условия. Среди наиболее «прожорливых» приложений эксперты отметили социальные сети. Поскольку они обновляют данные даже тогда, когда приложение не активно.

Холод и жара также негативно влияют на аккумулятор iPhone. При этом особенно батарее смартфона вредна температура выше 35 градусов. Также батареи iPhone могут повредить скачки электричества во время зарядки от электросети автомобиля или от некачественного внешнего аккумулятора.