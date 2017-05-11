Захарова диагностировала «интеллектуальную агонию» у американских СМИ

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Москва, 11 мая. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова поставила диагноз американским СМИ. Этому посвящен пост на ее странице в Facebook.

«После того, как самым популярным вопросом от СМИ США Лаврову в ходе его пребывания в Вашингтоне был «прокомментируйте увольнение директора ФБР», а потом местная медиасфера взорвала сама себя историей с протокольной съемкой встречи российского министра с Трампом, складывается устойчивое ощущение, что американское информационное пространство находится в интеллектуальной агонии», — пишет Захарова.

Напомним, накануне американские журналисты возмутились тем, что Белый дом не допустил их на встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа.