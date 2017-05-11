Жительница Читы получила травму из-за сорванного ветром куска крыши

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Чита, 11 мая. Травмы средней степени тяжести получила жительницы Читы, на которую упал сорванный ветром с крыши кусок шифера.

Как передает РИА Новости, инцидент в столице Забайкальского края имел место быть около девяти утра по местному времени — порыв ветра оторвал часть кровли с детского центра.

Пострадавшая, по предварительным данным, получила сотрясение мозга, а также закрытую черепно-мозговую травму. По словам представителей регионального Минздрава, женщине оказывается вся необходимая медпомощь.

Добавим, что сейчас в Забайкальском крае бушует непогода – в регионе из-за ураганного ветра объявлено штормовое предупреждение.