Древнее захоронение возрастом более 1,4 тысячи лет найдено в Китае

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Пекин, 11 мая. Во время проведения строительных работ на северо-востоке Китая было обнаружено захоронение, возраст которого превышает 1,4 тысячи лет. Об уникальной находке пишут сегодня местные СМИ. Древнюю гробницу раскопали в уезде Цзюйлу в провинции Хэбэй. Она практически кубической формы: 2,5 метра в длину, 2,3 метра в ширину и высотой в 2,5 метра.

Когда захоронение вскрыли, внутри были найдены восемь погребальных артефактов, которые теперь станут предметом изучения археологов. Они уже сделали первые выводы, сказав, что захоронение относится к династии Суй, чье правление приходилось на VI-VII века нашей эры.