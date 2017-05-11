Студенты считают ветеранов и Путина примерами настоящего патриотизма

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Москва, 11 мая. Молодые россияне считают 9 мая днем памяти о погибших в Великой Отечественной войне соотечественниках, а главными патриотами называют ветеранов и президента. Об этом со ссылкой на данные социологического онлайн-опроса сообщает газета «Известия».

Опрос проводили Высшая школа экономики и Центр социологии студенчества. В общей сложности в нем участвовали 7232 студента высших и средних специальных учебных заведений по всей России. Подавляющее большинство участников опроса (78%) назвали День Победы днем памяти о миллионах погибших в Великой Отечественной войне соотечественниках. Великим днем в истории страны 9 мая назвали 65% опрошенных.

Примером настоящего патриотизма 79% респондентов назвали ветеранов Великой Отечественной и тружеников тыла. Вторым оказался президент России Владимир Путин, его считают примером патриотизма 34% молодых людей. Гражданских активистов и волонтеров примером патриотизма считают 27% опрошенных.