Юный принц из Норвегии нарушил протокол во время официального мероприятия

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Осло, 11 мая. 11-летний норвежский принц Сверре Магнус, младший ребенок наследного принца Норвегии, нарушил протокол во время официальных королевских празднований в Осло.

Как сообщает «Газета.ru», конфуз его высочества произошел во время празднования 80-летия короля Харальда и королевы Сони, в то время, когда члены монаршей семьи собрались на балконе.

Юный принц во время церемонии приветствия подданные под прицелом десятков фото-, и видеокамер, совершенно не стесняясь, активно жестикулировал, строил рожицы даже показал движение из танца dab.