Страсть Apple к инновациям может задержать выпуск iPhone 8

В закладки

Скопировать

Нью-Йорк, 11 мая. Компания Apple может отложить выпуск в продажу новой модели iPhone на два или три месяца.

Как сообщает журнал Fortune, представитель международной аналитической компании KGI Securities Мин-Чи Куо, специализирующийся на работе Apple, утверждает, что причиной задержки стали проблемы, возникшие на производстве экранов для новых айфонов. Из-за них модель может быть представлена не в сентябре, а в ноябре или даже декабре 2017 года.

По данным источников издания, Apple работает над тремя новыми iPhone, выпуск которых ожидается в 2017 году. Два из них, которые, как считается, будут известны как iPhone 7 и iPhone 7s Plus, скорее всего, будут содержать лишь небольшие обновления по сравнению с прошлогодними моделями iPhone 7 и iPhone 7 Plus.

Третья модель, iPhone 8 или iPhone X, iPhone Edition, сможет, по слухам, похвастаться крупными обновлениями. Главным из которых станет новая технология экрана, называемая органическим светодиодом (OLED). Apple традиционно использует жидкокристаллические дисплеи в своих телефонах, которые не имеют такой же цветовой точности, как OLED.

Кроме того, ожидается, что экран iPhone 8 станет значительно больше и пропадет кнопка «Домой».

Как ранее сообщали «Известия», в начале мая Apple отчиталась о снижении продаж iPhone по итогам второго квартала. Выручка компании при этом выросла.