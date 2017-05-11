Сирия новости 11 мая 07.00: смертник ИГ подорвался в Алеппо, САА заняла хребет и 3 холма в Хомсе

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Сирия, 11 мая. В Алеппо террорист «Исламского государства»* подорвался на автомобиле, армия правительства Сирии отбила у террористов хребет Аль-Шамария и три холма в провинции Хомс. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouk).

Коротко об итогах противостояния (показать карту)

Сирийская арабская армия (САА): в Хомсе правительственные войска заняли хребет Аль-Шамария и три холма, обеспечив выход к территориям, оккупированных боевиками «Исламского государства», у боевиков ССА** захвачен бульдозер и снаряжение, которые использовались для рытья укрытий в горах Каламуна. В Дейр эз-Зоре взорван тоннель террористов.

«Исламское государство»: смертник устроил взрыв в Алеппо, в Хомсе террористов «Исламского государства» вытеснили с хребта Аль-Шамария и трех стратегических высот, в Дейр эз-Зоре после взрыва тоннеля боевики лишились возможности отправлять заминированные автомобили к позициям армии правительства Сирии.

Провинция Дамаск

Террористы «Файлак ар-Рахман» врываются и грабят дома и избивают всех жителей, кто связан с «Джейш аль-Ислам»***** в городах Восточной Гуты.

По информации портала Almasdarnews, HTS отвергли мирный договор и нанесли несколько ракетных ударов по позиции армии правительства Сирии в районе Кабун. После этого САА провела операцию и нейтрализовала боевиков у мечети Аль-Таква, захватив около 27 строений к востоку от нее.

Провинция Алеппо

Смертник «Исламского государства» на автомобиле взорвался в районе деревни Аль-Мамура близ авиабазы «Джирах», сообщается в Twitter.

Сухейль «Тигр» аль-Хасан прибыл в Алеппо для командования наступлением на позиции террористов «Исламского государства» в восточной части провинции.

Провинция Хомс

Армия правительства Сирии отбила у террористов «Исламского государства» хребет Аль-Шамария и три холма с выходом к оккупированным террористами «Исламского государства» населенным пунктам Расм Хамида и Хабра аль-Гарбия к востоку от города Хомс, сообщает Almasdarnews.

Водохранилище Ар-Растан на границе провинций Хомс и Хама полностью осушено.

Ополченцы «Харакат аль-Абдаль» в качестве союзников армии правительства Сирии готовятся к боям за трассу Дамаск – Багдад, проходящую через блокпост Аль-Танф, ранее захваченный боевиками ССА.

Части армии правительства Сирии захватили у боевиков ССА, поддерживаемых США или Иорданией, бульдозер и снаряжение, которые использовались для рытья укрытий в горах Каламуна.

Провинция Дейр эз-Зор

Армия правительства Сирии взорвала туннель террористов «Исламского государства» длиной 23 метра в районе Дейр эз-Зора Аль-Синаа. Таким образом, террористы лишились возможности отправлять заминированные автомобили в сторону правительственных войск.

ВВС Ирака нанесли авиаудар по позициям террористов «Исламского государства» в городе Абу Камаль, уничтожив штаб террористов.

Отряды армии правительства Сирии отбили атаку террористов «Исламского государства» в восточной части аэропорта Дейр эз-Зора, ликвидировав и ранив десятки террористов.

САА уничтожила группу террористов «Исламского государства», которая двигалась в сторону района Аль-Малха в пригороде Дейр эз-Зора.

Провинция Даръа

ВВС Иордании сбили неизвестный беспилотник у границ с Сирией.

Иордания разворачивает войска у границ сирийской провинции Даръа.

Провинция Идлиб

Командование HTS отдало приказ блокировать на КПП в Идлибе все оружие и технику ССА, включая «Грады» и ПТРК TOW.

США предлагает $10 миллионов за информацию об Аль-Джулани, лидере «Ан-Нусры»**** в Сирии, передает портал Almasdarnews.

После полного освобождения Табки и Ефратской ГЭС от террористов «Исламского государства», SDF**** намерены двигаться к Ракке сразу с трех флангов.

Провинция Хама

HTS арестовали нескольких бойцов «Абна аль-Шам» – одной из группировок, воевавший с САА в Хаме.

Провинция Хасака

Сегодняшний конвой США для YPG, прибывший в Камышлы, состоял из 25 грузовиков c тяжелым вооружением и техникой, среди которого по меньшей мере шесть гаубиц.

Сообщается о вооруженном конфликте между YPG и арабскими племенами в районе деревни Хараб Шайр к северу от Хасаки. В ходе перестрелки пострадали обе стороны; YPG оцепили деревню и арестовали более 50 жителей, передает портал Basnews.

Ирак

По неподтвержденным данным, авиаудары США за последние три дня в западном Мосуле привели к гибели 109 жителей и ранению более 250 человек.

Эрдоган в свете последнего решения США заявил, что союзники Турции должны быть на стороне Турции, а не присоединяться к террористическим организациям.

* Организация запрещена на территории РФ.