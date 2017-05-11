«Чистильщики» из Москвы, обвиняемые в 14 убийствах, могут получить пожизненный срок

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Москва, 11 мая. В Москве через полторы недели начнется судебный процесс против пятерых членов так называемой «банды чистильщиков».

Как пишут «Известия», молодых людей обвиняют как минимум в 14 убийствах, совершенных с особой жестокостью. Члены банды нападали на своих жертв, оглушали их молотком, а потом наносили десятки смертельных ран ножами.

Все преступления были совершены ночью или ранним утром на протяжении полугода – с июля 2014-го по февраль 2015-го. По словам задержанных, они «зачищали город от бомжей и алкашей».

Добавим, что экспертиза признала всех членов банды вменяемыми, кроме одного, которого считают частично вменяемым. Подозреваемым в убийствах грозят тюремные сроки, вплоть до пожизненных. Рассмотрение дела в Мосгорсуде начнется 22 мая.