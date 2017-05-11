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Рим, 11 мая. Компания Ferrari может выпустить новый флагманский гиперкар, который станет преемником LaFerrari, в срок от трех до пяти лет. Об этом со ссылкой на главного инженера итальянского автопроизводителя Михаэля Лейтерса сообщает издание Autocar.

Лейтерс отметил, что пока в компании решается вопрос о концепции новых технологий для будущих моделей Ferrari. Обсуждение нового флагмана компании начнется позже.

«Если быть объективным, то нам нужен мотор со скоростью вращения 2500 — 3000 об/мин на холостом ходу, который будет способен раскручиваться до 16000 оборотов», — заявил Михаэль Лейтерс.

Говоря о преемнике LaFerrari, инженер отметил, что он не будет дорожным автомобилем с двигателем от болида Формулы-1 как F-50.