Жертвами обрушения стены на свадьбе в Индии стали 25 человек

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Нью-Дели, 11 мая. Жертвами обрушения стены во время свадьбы в индийском штате Раджастхан стали 25 человек, еще почти 30 человек получили травмы.

Как сообщает Times of India, спасательные работы идут полным ходом. Согласно последним данным, несколько человек получили тяжелые ранения. Пострадавших доставили в местную больницу.

«Здание рухнуло из-за пыльной бури, и люди застряли в мусоре. Некоторые местные жители рассказали об инциденте, и спасательная команда бросилась туда», — сообщил глава местной полиции.

Изначально сообщалось о 23 погибших, среди которых было четверо детей и восемь женщин. Многие оказались в ловушке. Помимо этого из-за сильной пыльной бури наблюдается резкое прекращение подачи электроэнергии.

UPDATE: Toll in wedding hall collapse in Rajasthan's Bharatpur rises to 25 (Pic: ANI) pic.twitter.com/IGHWWg83ui — Times of India (@timesofindia) May 11, 2017

Ранее «Газета.ру» сообщала, что в Индии автобус упал в реку. Из 50 человек, находившихся в салоне, погибли 44.