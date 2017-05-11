Электронная карта кладбищ появилась в России

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Москва, 11 мая. В России появилась цифровая карта кладбищ, на которой можно будет найти места захоронений тех или иных усопших людей.

Как пишут «Известия», над проектом Кладбищароссии.рф работают в предприятии «РусКладбища», в котором пояснили как можно будет пользоваться сервисом. Так на сайте нельзя будет посмотреть список всех захоронений, однако, чтобы найти данные о том или ином человеке, надо знать его ФИО, а также даты рождения и смерти.

«Задумка в том, чтобы была не только максимально полная база захоронений, но и возможность проложить точный маршрут, с фотографиями. На сайте будут и обычные кладбища, и мемориалы, и воинские захоронения», — рассказал изданию гендиректор компании ООО «РусКладбища» Максим Логанов.

Сейчас в базе данных Кладбищароссии.рф содержится полная информация обо всех захоронениях в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Кроме того, на сайте присутствует реклама «сопутствующих» услуг.