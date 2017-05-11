Минстрой предлагает освободить от проверок жилинспекции образцовые ЖЭКи

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Москва, 11 мая. Работающие без нарушений управляющие компании (УК) могут освободить от проверок. Об этом со ссылкой на проект постановления Министерства строительства и ЖКХ России сообщают «Известия».

По данным издания, Минстрой предлагает ввести в работу проверяющей УК жилинспекции риск-ориентированный подход. Согласно нему, уровень риска будет определяться для каждой компании исходя из общей площади жилого фонда и выданных жилинспекцией предписаний на устранение нарушений. От проверок предлагается освобождать отнесенные к низкой категории риска УК.

Компании с умеренной категорией риска ведомство предлагает проверять раз в три года, со средней категорией - раз в два года. УК, которые отнесут к высокой категории риска, Минстрой предлагает проверять раз в год.

Согласно проекту постановления, категория риска будет присваиваться управляющим компаниям каждый год до 1 августа. Несогласные с оценкой категории риска своих УК руководители смогут обжаловать решение.