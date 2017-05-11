Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Россия
Минстрой предлагает освободить от проверок жилинспекции образцовые ЖЭКи

Минстрой предлагает освободить от проверок жилинспекции образцовые ЖЭКи

6:06  11 Мая 2017
69

Минстрой предлагает освободить от проверок жилинспекции образцовые ЖЭКи

Москва, 11 мая. Работающие без нарушений управляющие компании (УК) могут освободить от проверок. Об этом со ссылкой на проект постановления Министерства строительства и ЖКХ России сообщают «Известия».  

По данным издания, Минстрой предлагает ввести в работу проверяющей УК жилинспекции риск-ориентированный подход. Согласно нему, уровень риска будет определяться для каждой компании исходя из общей площади жилого фонда и выданных жилинспекцией предписаний на устранение нарушений. От проверок предлагается освобождать отнесенные к низкой категории риска  УК.

Компании с умеренной категорией риска ведомство предлагает проверять раз в три года, со средней категорией - раз в два года. УК, которые отнесут к высокой категории риска, Минстрой предлагает проверять раз в год.  

Согласно проекту постановления, категория риска будет присваиваться управляющим компаниям каждый год до 1 августа. Несогласные с оценкой категории риска своих УК руководители смогут обжаловать решение.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть