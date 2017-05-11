Учить историю и не дразнить казаков: глава Кубани ответил украинскому министру

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В ответ на заявление украинского министра инфраструктуры Владимира Омеляна, который высказал территориальные претензии Киева на Кубань, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посоветовал не дразнить казачество.

«Если у Украины существует дефицит сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, то это не значит, что его надо решать за счет Кубани», — приводит его слова пресс-служба администрации региона.

Глава края напомнил украинскому министру о том, что Екатерина II пожаловала запорожским казакам в пользование Российскую землю для создания казачьих куреней. И отметил, что императрица не могла взять в расчет продовольственные проблемы современной Украины, которой тогда просто не существовало.

«Мы готовы отправить министру Омеляну партию учебников по истории и географии для восполнения пробела в знаниях. И не надо дразнить казачество, которое всегда защищало Кубань как часть российской земли. Кубань никогда не была и не будет украинской», — добавил он.

Напомним, что 10 мая Омелян заявил о том, что авиасообщение между Россией и Украиной будет восстановлено только после возвращения Крыма и якобы захваченной Кубани в состав Украины.

«Я думаю, что мы восстановим авиасообщение с Россией только после возвращения Крыма, востока Украины и, надеюсь, Кубани и других украинских территорий, которые были захвачены Россией в свое время», — заявил украинский министр. Подробностей «захвата» Россией указанных регионов он не сообщил.

Украина уже не в первый раз высказывает территориальные претензии к нашей стране. Так в конце апреля из уст главы Донецкой военно-гражданской администрации (представитель украинской власти на подконтрольной Киеву части региона — Прим. ФАН) Павла Жебривского прозвучало сообщение о том , что Ростовская область будет включена в состав Украины.

«Сейчас мы отстраиваем Донбасс. А уже после начнем восстанавливать Донбасс. Потому что Донбасс — это Луганская и Ростовская области. Я, конечно, очень поддерживаю возвращение Ростовской области в лоно Украины, но пока что будем развивать то, что есть», — приводит издание «Depo.Донбасс» его слова.

А летом 2016-го он же высказался о том, что Украине следует вернуть «свои» земли, которые оказались в составе России.

«Рано или поздно мы должны вернуть исконно украинские земли — Курщину, Брянщину, Воронежчину, Ростовщину и Краснодарский край. Это там, где есть украинская сущность, украинская ментальность», — замечтался Жебривский. Тогда же он добавил, что разговоры о том, что украинские власти оставят Донбасс, недопустимы.

Еще один украинский мечтатель — лидер запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор»*, экс-депутат Верховной Рады Дмитрий Ярош. Он 23 марта также заявил претензии Украины на российские территории: Краснодарский край, Воронежскую и Белгородскую области.

«Там миллионы и миллионы украинцев. Многие из них стали янычарами, но есть и те, кто выступает за независимость. Кубань будет наша. Если они вдруг мост построят, он как раз нам будет нужен: здесь вот Крым наш, а тут Кубань наша. А еще Белгородчина, Воронежчина. У нас есть перспектива расширения нашей державы», — сказал он.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года. Власти Украины объявили военную операцию в Донбассе в ответ на выступления в Донецкой и Луганской областях, вызванные сменой власти на Украине. Киев регулярно обвиняет Россию в причастности к вооруженному конфликту. Москва неоднократно опровергала эти обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств.

Крым стал частью России в марте 2014 года по итогам референдума. Украина до сих пор не признает результаты голосования и считает полуостров оккупированной территорией.

Согласно статье 280 УК РФ, публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России, наказываются штрафом, принудительными работами или лишением свободы на срок до четырех лет.

Заявления представителей Киева о том, что они в очередной раз хотят присоединить часть российской территории к Украине, всегда вызывают бурные отзывы у пользователей Интернета.

«Украинские власти — марсиане. Или слабоумные. В любом случае, живут в своем измерении» — пишет пользователь под ником ig.sh.2016.

«Какие наполеоновские планы», — отмечает Кристина, комментируя высказывание украинского министра инфраструктуры Омеляна.

А Александр Романов предлагает купить для украинского министра губозакаточную машинку.

Высказывание Омеляна породило в интернете и множество шуток. Так пользователи начинают предлагать какие российские города можно было бы променять на авиарейсы в города Украины.

«Питер отдадим только за рейс на Конотоп. Не меньше», — пишут они.

* Организация запрещена на территории РФ.