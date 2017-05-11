Эксперты посчитали, на что не хватает денег жителям России

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Москва, 11 мая. В российском статистическом ведомстве представили на суд общественности исследования на тему потребительской способности жителей России.

Как пишут «Известия», в первом квартале текущего года одни статьи расходов россиян сократились, другие, напротив, выросли. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, россияне стали тратить меньше на еду – подешевели яйца, овощи и мясо.

С другой стороны, накладнее стало покупать одежду, пользоваться общественным транспортом и оплачивать жилищно-коммунальные услуги. При этом, по мнению экспертов, «коммуналка» и транспорт будут дорожать и дальше.

«В 2015 году покупательная способность падала буквально на все, так что рост этого показателя хотя бы на продовольственные товары — это благоприятный признак», — пояснила изданию сотрудник Института социальной политики ВШЭ Светлана Бирюкова.