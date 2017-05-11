Букмекеры назвали главного претендента на победу в «Евровидении»

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Киев, 11 мая. Букмекеры назвали наиболее вероятного претендента на победу в «Евровидении», им оказался конкурсант из Италии Франческо Габбиани. Об этом свидетельствуют данные портала Oddschecker.

Согласно опубликованной порталом подборке данных различных букмекерских сайтов, коэффициент на победу Габбиани составляет 6/5. Два других наиболее вероятных, по мнению букмекеров, кандидатов на победу в «Евровидении» - исполнители из Португалии и Болгарии Сальвадор Собраль и Кристиан Костов. Коэффициент ставок на их победу составляет 15/8 и 16/1 соответственно.

Напомним, первый полуфинал конкурса прошел в Киеве 9 мая. В финал вышли представители Греции, Швеции, Молдавии, Азербайджана, Португалии, Польши, Австралии, Армении, Кипра и Бельгии. Второй полуфинал Евровидения пройдет 11 мая.