Жителя Хабаровска, расправившегося со своей семьей, признают невменяемым

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Хабаровск, 11 мая. В Хабаровске местный 37-летний мужчина, который минувшей зимой расправился с членами своей семьи, может быть признан судом невменяемым.

Как сообщает региональное СУ СК России, после проведенных следственных мероприятий эксперты признали, что злоумышленник является невменяемым и нуждается в лечении в специальном учреждении. Для принятия соответствующего решения уголовное дело будет направлено в суд.

Как напоминает «Газета.ru», страшная трагедия разыгралась в Хабаровске ночью 24 января текущего года. Мужчина задушил супругу, двух малолетних дочерей и престарелую бабушку, после чего поджег свой дом и скрылся.