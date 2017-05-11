Джеймс Коми написал бывшим подчиненным «прощальное письмо»

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Вашингтон, 11 мая. Уволенный во вторник Дональдом Трампом директор ФБР Джеймс Коми написал своим подчиненным письмо. Текст послания опубликовал телеканал CNN.

Коми написал, что не собирается тратить время на обсуждение решения о его увольнении и выразил надежду на то, что его подчиненные также не станут обсуждать его отставку.

«Решение принято, со мной все будет в порядке, несмотря на то что я буду скучать по вам и ведомству», — написал Джеймс Коми.

Своим подчиненным он напомнил, что «американский народ должен видеть ФБР как вершину компетентности, честности и независимости» и пожелал продолжать жить «миссией по защите американского народа и поддержке Конституции». В завершение письма Коми назвал работу в ведомстве одной из величайших радостей своей жизни и поблагодарил своих сотрудников за такой подарок.