Жертвами землетрясения в Китае стали 8 человек

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Кашгар (Китай), 11 мая. Как минимум восемь человек стали жертвами землетрясения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе в Поднебесной.

Как передает «Газета.ru», кроме того, в списках получивших травмы на данный момент значатся более 10 человек. Впрочем, спасательные работы на месте ЧП продолжаются, поэтому данные о пострадавших могут быть скорректированы.

Землетрясение магнитудой 5,5 случилось на северо-западе Китайской Народной Республике примерно в шесть утра по местному времени (01:00 мск). Как отмечают специалисты, очаг стихии залегал на глубине 8 километров.