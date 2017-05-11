Пенс в беседе с главой МИД Украины дал оценку минским соглашениям

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Вашингтон, 11 мая. Вице-президент США во время рабочей встречи с министром иностранных дел Украины дал свою оценку минским соглашениям.

«Минские соглашения остаются наиболее реальным способом продвижения к миру на Украине», — распространила слова Майка Пенса пресс-служба Белого дома после его встречи с Павлом Климкиным.

Как передает «Газета.ru», кроме того, Пенс заявил во время беседы, что Соединенные Штаты «неоспоримо поддерживают» суверенитет, независимость, а также территориальную целостность Украины.

Также вице-президент США Майк Пенс подтвердил, что Вашингтон поддерживает Киев в его «стремлении работать с украинскими партнерами над мирным решением конфликта».