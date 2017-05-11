США обсуждают возможность запрета проноса ноутбуков в самолеты из Европы

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Вашингтон, 11 мая. В США рассматривают запрет на пронос ноутбуков в прилетающие из Европы самолеты. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Министерства национальной безопасности (МНБ) страны Дэвида Лапана сообщает ТАСС.

Чиновник отметил, что окончательное решение о запрете на пронос на борт самолета крупной электроники пока не принято. Но МНБ рассматривает подобные меры безопасности.

«МНБ продолжает проводить оценку текущих угроз и будет при необходимости вносить изменения ради обеспечения безопасности пассажиров», — отметил Лапан.

Напомним, в конце марта в США начал действовать запрет проносить на борт самолета крупной электроники для рейсов из 10 крупных аэропортов в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Пассажирам разрешается брать лишь мобильные телефоны, а крупную электронику сдавать в багаж.