Стали известны дата и место встречи Трампа и Эрдогана

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Вашингтон, 11 мая. Президент США Дональд Трамп встретится с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 16 мая. Об этом со ссылкой на Белый дом сообщает ABC News.

Сообщается, что на встрече президенты обсудят «пути дальнейшего укрепления двусторонних отношений и углубление сотрудничества в борьбе с терроризмом во всех его формах».

Напомним, ранее стало известно, что президент США утвердил план по поставкам курдскому ополчению вооружения для борьбы с ИГИЛ* (организация запрещена на территории РФ). Но электронное издание Газета.ru сообщило, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется на изменение этого решения к моменту его визита в Вашингтон.

* Организация запрещена на территории РФ.