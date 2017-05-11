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Стали известны дата и место встречи Трампа и Эрдогана

Стали известны дата и место встречи Трампа и Эрдогана

4:48  11 Мая 2017
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Стали известны дата и место встречи Трампа и Эрдогана

Вашингтон, 11 мая. Президент США Дональд Трамп встретится с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 16 мая. Об этом со ссылкой на Белый дом сообщает ABC News.

Сообщается, что на встрече президенты обсудят «пути дальнейшего укрепления двусторонних отношений и углубление сотрудничества в борьбе с терроризмом во всех его формах».

Напомним, ранее стало известно, что президент США утвердил план по поставкам курдскому ополчению вооружения для борьбы с ИГИЛ* (организация запрещена на территории РФ). Но электронное издание Газета.ru сообщило, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется на изменение этого решения к моменту его визита в Вашингтон.

* Организация запрещена на территории РФ.

#дональд трамп #сша
Алексей Громов
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